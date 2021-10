De Cauwer over Lombardije: "Almeida, Alaphilippe en Evenepoel zullen het met hun drie moeten doen tegen Roglič"

José De Cauwer doet zijn voorspellingen voor Lombardije uit de doeken. Evenepoel en Roglič, dat zullen wellicht de twee renners zijn die het meest in de gaten gehouden worden. Het is vooral Deceuninck-Quick.Step tegen Roglič in de gedachten van De Cauwer.

Hoe zit het met de sterrenverdeling? "Ik zou Roglič drie sterren geven en Deceuninck-Quick Step drie sterren", zegt De Cauwer bij Sporza. "Als ploeg dan met João Almeida, Julian Alaphilippe en Remco Evenepoel. Zij zullen het met zijn drieën moeten doen tegen Roglič. Het zal eigenlijk een beetje met z'n allen tegen Roglič zijn. Want als je met hem de finale ingaat, dan raak je er nog heel moeilijk vanaf." Vroeg genoeg vertrekken is dus ook de boodschap voor Remco Evenepoel. "Als hij wil winnen, zal hij al voor de finale weg moeten zijn. Als hij wint, is het met een solo. Er ligt onderweg genoeg te wachten om op weg te rijden. Maar ook die andere renners met een ster achter hun naam zullen dat willen, zij weten ook dat ze van Roglic af moeten." © photonews De conditie lijkt alvast goed genoeg bij Evenepoel om een grote rol te spelen. "Remco is in blakende vorm en hij wil tegen 1.001 mensen bewijzen dat hij vanalles en nog wat is. Er is ook het hele verhaal rond die koers en de val, maar dat zal niets aan de wedstrijd veranderen. Je kan geen revanche nemen op een berg, dat leeft niet. Als hij wint in Bergamo dan heeft dat niets met die val te maken." Een mogelijk positieve zaak voor Evenepoel is dat scenario's zoals op het WK ook niets te maken hebben met de Ronde van Lombardije. "Een ding zal er dit weekend niet gebeuren: ze zullen geen borden in de lucht steken met "niet rijden". Het zal eerder "vai, vai, vai" zijn."