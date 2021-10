Wielerploeg Astana heeft nieuwe naam: nu nog duidelijker welk land formatie van Vinokourov vertegenwoordigt

Astana, de ploeg van de in eer herstelde Alexandre Vinokourov, krijgt opnieuw een nieuwe naam. Dat was ook dit jaar al het geval door de Canadese cosponsor Premier Tech. De samenwerking met Premier Tech wordt echter stopgezet en dat brengt ook weer een naamsverandering teweeg.

Astana is zoals bekend een Kazachse wielerformatie en het land Kazakhstan zal via deze ploeg nu nog meer internationaal op de kaart gezet worden. De nieuwe naam van de ploeg in 2022 is dan ook Astana Qazaqstan Team. Qazaqstan is zowat de merknaam van het land in het Engels.

GEÜPDATE FILOSOFIE

"Ik ben blij dat onze ploeg zich verder kan ontwikkelen onder de merknaam Qazaqstan. Ik wil de leiders in Kazakhstan bedanken voor hun vele jaren van steun en vertrouwen. Astana Qazaqstan is niet enkel een nieuwe ploegnaam, het is een geüpdate filosofie van het project", meent Vinokourov.

Naast de naamsverandering is er nog van alles aan het bewegen. "De voorbereiding op het nieuwe seizoen en de registratie van onze ploeg zijn volop aan de gang. We zijn ook nog bezig met een ander project, dat we binnenkort zullen voorstellen."