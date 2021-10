Topploegen staan in de rij te drummen voor Victor Campenaerts

Het is een publiek geheim dat er belangstelling is van verschillende ploegen voor Victor Campenaerts. Die belangstelling blijft aanhouden en is misschien nog groter dan u zou denken. Topteams uit binnen-en buitenland staan te trappelen om hem in te lijven.

Verschillende media maken er gewag van dat tal van ploegen in de rij staan om Campenaerts te kunnen aantrekken. Campenaerts kan gratis vertrekken bij Qhubeka Nexthash en geeft met zijn sterke prestaties dit seizoen duidelijk heel wat mensen in de wielerwereld overtuigd. De interesse zou zowel van dichtbij als van aan de andere kant van de wereld komen. Belgische teams als Lotto Soudal en Intermarché-Wanty-Gobert hebben naar verluidt contact opgenomen met de werelduurrecordhouder. Campenaerts reed uiteraard al eerder voor Lotto Soudal. Evenzeer lonkt voor hem het buitenland door de interesse van Cofidis, Bora-Hansgrohe en zelfs UAE. FENOMENALE TRANSFORMATIE De fenomenale transformatie van tijdritspecialist naar succesvol wegrenner legt Campenaerts dus geen windeieren. Hij reed dit seizoen vaak in beeld in de klassiekers en won zelfs een rit in de Ronde van Italië.