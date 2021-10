Arnaud Démare na overwinning in Parijs-Tours: "Stuyven gaf alles, maar ik moest hem wel wantrouwen"

Deze middag stond met Parijs-Tours één van de laatste wedstrijden van het wielerseizoen op het programma. De overwinning was daarin voor Démare. Hij haalde het voor Bonnamour en Stuyven.

Een mooie en deugddoende overwinning dus voor Demaré, die het moeilijk had dit seizoen. "Ik ben heel blij met deze overwinning. In de Tour moest ik opgeven en ook in de Vuelta was het matig", legde Démare uit in een interview en staat te lezen bij Sporza.

De Franse sprinter legde uit dat hij Stuyven niet volledig kon vertrouwen. "Stuyven werkte hard mee in de achtervolging, maar ik moest hem wel wantrouwen. Ik moest de sprint ook openen, want ik wilde heel graag winnen en zag dat iedereen op zijn tandvlees zat", aldus Démare.