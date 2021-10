Dan Martin, winnaar van ritten in alle grote ronden, beëindigt carrière in Lombardije: "Ik heb niets meer te geven"

De Ronde van Lombardije was de laatste koers in de carrière van Dan Martin. Ritwinnaar in alle grote ronden. Winnaar van Luik-Bastenaken-Luik in 2013. Ex-renner van Etixx-Quick.Step ook, in 2016 en 2017. Zijn loopbaan afsluiten deed de Ier bij Israel Start-Up Nation.

Het is ook passend voor iemand met zo'n carrière om te eindigen met een klassieker als de Ronde van Lombardije. Het is nu echt voorbij voor Daniel Martin. "Wat een opluchting", zegt hij op de site van Israel Start-Up Nation. "Het was zo zwaar: toen we de aankomst naderden, voelde ik me één met mijn beslissing. Ik heb niets meer te geven."

Martin heeft dan ook al heel wat gegeven. Jarenlang stond hij bekend voor het karakter en de aanvalslust die hij tentoon spreidde in de zwaardere koersen en ritten. Luik-Bastenaken-Luik was het eerste Monument dat hij op zijn naam schreef, een jaar later kwam de Ronde van Lombardije daarbij.

Enjoy it, Dan! (And that gigantic bottle of great Vini Fantini wine 🍇 ) pic.twitter.com/aJHNIFBv9U — Israel Start-Up Nation / Israel Cycling Academy (@TeamIsraelSUN) October 9, 2021

In het rondewerk was Martin goed voor driemaal een top 10 in de Tour, tweemaal in de Vuelta (met als hoogste notering een vierde plek in 2020) en één keer in de Giro. Vooral met zijn ritzeges komt hij echter in de geschiedenisboeken. Martin won in 2013 en 2018 een rit in de Tour, in 2011 en in 2020 was hij ritwinnaar in de Vuelta. Zijn ritzege in de Giro van dit jaar maakt de cirkel compleet.