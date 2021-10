šŸ“· Van veldritlegende naar 'killer clown': even schrikken voor publiek in VS wanneer het Sven Nys ziet passeren

Een 'killer clown' hadden we in Sven Nys niet meteen gezien. Toch heeft hij zich in de VS in die gedaante doen opmerken. Nys is al langer in Waterloo, waar de eerste Wereldbekermanche op het programma staat, en nam er deel aan de Legends Race van de Trek CX Cup.