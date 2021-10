Wout van Aert kan maar niet stilzitten: onze landgenoot heeft deelgenomen aan de Antwerp 10 miles

Deze middag staat in Antwerpen de Antwerp 10 miles op het programma, een loopwedstrijd van iets meer dan 16 kilometer. Met Wout van Aert was er een opvallende deelnemer van de partij.

Wout van Aert heeft een zeer druk wielerseizoen achter de rug en vorig weekend was onze landgenoot nog te zien in Parijs-Roubaix, waar hij op een knappe zevende plaats is geëindigd. Toch wil hij voorlopig nog niet weten van rust.

Zo was de renner van Jumbo-Visma deze middag te zien in de Antwerp 10 miles. Volgens Het Laatste Nieuws liep Wout van Aert de 10 miles uit in 1 uur, 11 minuten en 11 seconden, wat ook zeker geen slecht resultaat is. De snelste tijd op de 10 miles was namelijk 47 minuten en 45 seconden.