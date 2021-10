Bahrein Victorious houdt twee kleppers langer aan boord

De Italiaan Sonny Colbrelli en de Sloveen Matej Mohoric hebben hun contract bij Bahrein Victorious verlengd.

Bahrein Victorious kwam vandaag zelf met het nieuws naar buiten. De twee werden allebei nationaal kampioen en pakten ook andere prijzen, zoals het EK op de weg en Parijs-Roubaix voor Colbrelli.

Mohoric won twee etappes in de Tour en won daarmee in alle drie de grote rondes. Ze zouden een contract voor meerdere seizoenen getekend hebben.

“Ik ben echt blij om in een team te blijven dat bijna als een familie voor mij is", zei de 31-jarige Colbrelli. Ik denk dat ik kan zeggen dat ik met het team ben meegegroeid en daar ben ik meer dan dankbaar voor.”

De 26-jarige Mohoric is trots op zijn formatie. “Ik denk dat we eindelijk bewezen hebben dat we een van de beste teams ter wereld zijn. Ik heb er nooit aan gedacht om van omgeving te veranderen. We hebben heel hard gewerkt om dit niveau te bereiken en ik denk dat we in de toekomst zo kunnen blijven presteren om koersen te winnen.”