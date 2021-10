Eddy Merckx vol lof over deze renner: "Al vaak gehoord dat een renner de nieuwe 'Merckx' kan zijn, maar ik denk dat we hem nu ook echt gevonden hebben"

Tadej Pogacar is een fenomeen. De Sloveen won de voorbije twee edities van de Tour de France en ook qua eendagswedstrijden doet hij het uitstekend. Zo won hij vorig weekend nog de Ronde van Lombardije.

Ook Eddy Merckx is onder de indruk van Tadej Pogacar. Op een sponsorevent van DMT gaf Merckx meer uitleg over de Sloveen. "Ik heb al vaak gehoord dat een renner ‘de nieuwe Merckx' kan zijn, maar ik denk dat we hem met Pogacar nu ook echt gevonden hebben", staat te lezen in Het Laatste Nieuws.

"Pogacar is een groot kampioen waar we nog heel lang van kunnen gaan genieten. Hij heeft nu al twee edities van de Tour de France gewonnen, terwijl hij slechts 23 jaar oud is. Ik had nog geen Tour gewonnen toen ik 24 jaar oud was. Hij gaat het in sommige wedstrijden beter kunnen doen dan mij", aldus Merckx.