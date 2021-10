Astana plukt twee renners weg bij INEOS Grenadiers

Astana maakte dinsdagochtend bekend dat Leonardo Basso en Sebastian Henao vanaf januari de rangen komen versterken.

Beide renners komen per 1 januari 2022 over van Team INEOS Grenadiers. Leonardo Basso (27, Italië) heeft zich voor twee jaar gebonden aan de Kazachse formatie. Sebastian Henao (28, Colombia) ondertekende een contract voor één jaar.

"We waren op zoek naar renners die ons zowel in de gronde rondes als in de klassiekers van dienst kunnen zijn. Sebastian Henao kan in de grote rondes een belangrijke rol spelen voor onze kopmannen, terwijl we met Basso progressie willen maken in de klassiekers", liet Alexandr Vinokourov weten via de officiële kanalen van Astana.