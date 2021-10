OFFICIEEL: Jakob Fuglsang heeft een nieuwe ploeg gevonden voor de komende jaren

Israel Start-Up Nation heeft een grote renner binnengehaald voor volgend seizoen. De ploeg heeft zich namelijk kunnen versterken met Fuglsang. De Deen heeft een contract tot 2024 getekend. In het verleden won Fuglsang onder meer Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije.

Niet alleen Jakob Fuglsang gaat bij Israel Start-Up Nation aan de slag, maar ook Hugo Houle gaat de ploeg versterken. Ook de Canadese kampioen in het tijdrijden tekende een contract tot 2024 bij de wielerformatie.

Jakob Fuglsang and Hugo Houle will join ISN in 2022!



🎙️ Fuglsang: “I still got big wins left in me!”



🎙️ Houle: “Feels like I am coming home.”



