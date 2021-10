Winnaar Waalse Pijl 2020 wil volgend jaar matig 2021 uitwissen: "Een plezier om de Tour te winnen met Pogačar"

Hij was vorig jaar de beste in de Waalse Pijl en was de grote revelatie in de Tour. Werken voor Pogačar was dan weer zijn lot in de Tour van dit jaar, voornamelijk omdat Marc Hirschi zelf zijn niveau niet haalde. Na zijn doorbraak in 2020 won Hirschi in 2021 slechts één keer.

Hirschi verliet Sunweb voor UAE, maar kwam in de ploeg uit de Emiraten nog niet tot zijn recht. "Het ligt niet aan de verandering van ploeg", stelt de Zwitser in een gesprek met Cyclingnews. "Het is moeilijk om succes te blijven hebben en ik had ook wat pech. Ik geraakte zo niet perfect in vorm, maar ik kon nog altijd wel goede koersen rijden."

Het duurde echter tot in september voor er voor het eerst tekenen van beterschap waren. "Ik denk dat ik in de Ronde van Luxemburg vrij dicht aanleunde bij mijn vorm van vorig jaar." De Tour de France was toen al gereden. Daarin was hij puur een knecht voor Pogačar. Daar kijkt hij niet met rancune op terug. "Het was een ongelooflijk goed gevoel. Het was een plezier om daar te zijn en de Tour te winnen met Tadej. Wielrennen is een ploegsport."

UITKIJKEN NAAR KLASSIEKERS

Hirschi kijkt met een optimistische blik naar het volgende seizoen. "Ik kijk uit naar de klassiekers van volgend jaar. We zullen daar een sterke ploeg hebben en dan kunnen we profiteren van de aanwezigheid van meerdere mannen voorin."

In de Ronde van Luxemburg won hij de tweede etappe: het is zijn enige overwinning uit 2021. "Het maakt nog altijd een verschil of je wint of niet. Ik heb toch mijn overwinning beet. Ik hoop nu een korte break te nemen. Ik ga k hard werken voor volgend seizoen, om dan opnieuw mijn niveau te halen van twee jaar voordien."