Blijft Alpecin-Fenix voor ritwinst gaan met Van der Poel, Merlier én Philipsen? "Natuurlijk kent iedereen rol van Mathieu"

Het was nogal een ploeg waar Alpecin-Fenix mee uitpakte in de Tour. Van der Poel, Philipsen, Merlier: allen waren ze aanwezig. Alle drie zijn het potentiële ritwinnaars in grote ronden. Het moet nog blijken of de ploeg in 2022 dezelfde aanpak hanteert.

Na de voorstelling van het parcours van de Tour de France is het nu al uitkijken naar de grote ronden in 2022, ook voor Alpecin-Fenix. "Vorig jaar was speciaal, maar ik heb onthouden dat we als ploeg getoond hebben iets te kunnen voorstellen in een grote ronde zonder Mathieu", geeft ploegmanager Philip Roodhooft aan in HLN.

JUISTE BESLISSING

Op naar een gelijkaardige Tourselectie dan maar? "Het is nog te vroeg om te zeggen of we Jasper Philipsen en Tim Merlier weer samen gaan uitspelen. Maar dit jaar was dat in elk geval de goeie keuze. Het was niet de gemakkelijkste beslissing, maar toch de juiste. Zeker als je ziet wat de inspanningen in de Tour Jasper dit najaar hebben opgeleverd."

Mathieu van der Poel blijft uiteraard kopman nummer 1. "Het voornaamste is om opnieuw een rit te winnen en daar hebben we drie man voor, maar natuurlijk kent iedereen de rol van Mathieu. Zonder onvoorziene omstandigheden is het doel om uit te rijden. Mathieu is volgende zomer 27 jaar en dan is het volgens de wielerwetten hog tijd om hem eens drie weken te laten koersen. Ook dat is voor ons iets om naar uit te kijken."