Huidige ploeg Victor Campenaerts volgend jaar niet in de WorldTour

De aanvragen voor de WorldTour-licentie moeten ingediend worden. De ploeg van Victor Campenaerts, Qhubeka NextHash, is daar echter niet toe in staat. Sterke man Douglas Ryder is al een tijd op zoek naar nieuwe sponsors om het voortbestaan van de ploeg te garanderen.

Het maakt de kans minder waarschijnlijk dat Campenaerts aan boord blijft bij Qhubeka. Dat lag nog altijd op tafel, moest de ploeg een doorstart kunnen maken. De WorldTour-teams staan in de rij om Campenaerts een contract aan te bieden, wellicht zoekt hij dus wel andere oorden op.

Op de site van Qhubeka geeft Douglas Ryder een nieuwe update over het team. "We zijn niet in de positie om een aanvraag in te dienen voor een WorldTour-licentie. We zijn wel nog altijd actief bezig, met huidige en potentiële partners, om onze toekomst te verzekeren in 2022."

VERHAAL NOG NIET VOORBIJ

De hoop om nog een oplossing te vinden is dus nog steeds intact. Het zal alleen niet in de WorldTour zijn. "We blijven er vertrouwen in hebben dat ons verhaal niet voorbij is en dat we door middel van fietsen levens zullen kunnen blijven veranderen."