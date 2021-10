Olympische Spelen wegen zwaar door bij de kansen van Wout van Aert op het Vlaams Sportjuweel

Onlangs werd bekendgemaakt dat Wout van Aert bij de genomineerden voor het Vlaams Sportjuweel zit, samen met judoka Matthias Casse en de nationale hockeyploeg de Red Lions. Van Aert verdient het zeker om het Sportjuweel eens te ontvangen, maar wellicht zijn zijn kansen dit jaar niet het grootst.

Het Vlaams Sportjuweel kan door een sporter of sportster overigens slechts één keer in zijn of haar carrière gewonnen worden. Vorig jaar werd het Sportjuweel niet uitgereikt omdat er te weinig competities konden doorgaan, terwijl Van Aert ook toen bij de genomineerden zat.

Dit jaar maakt Van Aert zeker niet meer kans om de prijs in de wacht te slepen en dit zuiver om het feit dat het een olympisch jaar was. De Olympische Spelen hebben in de sportwereld zo'n status dat ze ook bij het uitreiken van dit soort prijzen zwaar zullen doorwegen. Waarschijnlijk zal er dus vooral rekening gehouden worden met de prestaties op de Spelen om de uiteindelijke laureaat aan te duiden.

OLYMPISCHE MEDAILLES

Het goede nieuws is dat Van Aert terugkeerde uit Tokio met een medaille: hij haalde zilver in de wegrit. Dat zou hem een voordeel moeten opleveren ten opzichte van Casse, die het op de Spelen met brons moest stellen. De Red Lions werden echter olympisch kampioen in het hockey. Iets groters presteren bestaat niet, bovendien hadden de Red Lions de voorbije jaren alle andere grote titels reeds behaald.

Onze verwachting is dus dat het Vlaams Sportjuweel niet naar Wout van Aert maar naar de Red Lions gaat. Al blijft het in spanning afwachten: binnen enkele dagen, op donderdag 21 oktober, wordt de winnaar bekendgemaakt.