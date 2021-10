Italië maakt straffe selectie bekend voor WK baanwielrennen: onder meer Ganna en Viviani van de partij

Deze week staat in Roubaix het WK baanwielrennen op het programma. Italië zal alvast met een straffe selectie aan de start verschijnen, want onder meer Filippo Ganna en Elia Viviani zijn van de partij.

Kan Italië medailles bemachtigen op het WK baanwielrennen in Roubaix? De kans is bestaande, want met de wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna beschikken ze over een uitstekende renner. Daarnaast is ook de spurtbom Elia Viviani aanwezig.

Ook bij de vrouwen zijn er enkele sterke rensters aanwezig voor Italië. Volgens Cyclingnews zitten onder meer Elisa Balsamo en Letizia Paternoster in de Italiaanse selectie bij de vrouwen voor het wereldkampioenschap.