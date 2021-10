Vincenzo Nibali neemt zijn broer mee naar Astana Qazaqstan Team, ook andere Italiaan trekt naar de wielerformatie

Zowel Vincenzo Nibali als Antonio Nibali reden de voorbije jaren voor Trek-Segafredo, maar daar komt komend seizoen verandering in. Vincenzo Nibali gaat namelijk bij Astana Qazaqstan Team aan de slag.

De Italiaanse klassementsrenner zal ook volgend seizoen op zijn broer kunnen rekenen, want ook Antonio Nibali verlaat Trek-Segafredo voor Astana Qazaqstan Team. Daarnaast zal ook Valerio Conti de ploeg versterken.

