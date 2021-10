Dat begint er goed uit te zien: Schuermans en Claes krijgen de top tien in zicht in de Cape Epic

De Cape Epic is een helse onderneming, maar de Belgen Schuermans en Claes krijgen de top 10 stilaan wel in het vizier in de rittenkoers voor mountainbikers. Zij zijn in Zuid-Afrika dus het beste van zichzelf aan het geven en schuiven met mondjesmaat op.

In de rit rond het wijndomein Saronsberg moesten de renners over de moordende Fanties Pass. "Jens en ik hadden afgesproken om zo lang mogelijk proberen aan te haken bij de leiders. Door een dubieuze pijl reden we even verkeerd en verzeilden we in een tweede groep. Daar namen we de leiding en konden we uiteindelijk nog een paar teams inhalen", verklaart Frans Claes de inhaalbeweging die de Belgen maakten.

STEIL PAD MET LOSSE KASSEIEN

De Fanties Pass is een van de zwaarste beklimmingen van de Cape Epic. "Vooral het einde was loodzwaar", getuigt Jens Schuermans. "De laatste drie kilometer had een stijgingspercentage van gemiddeld meer dan 14% met pieken tot 20%. Ik dacht dat de klim beter berijdbaar zou zijn, maar het pad lag vol losse kasseien en daar moest je op sommige stukken 25% omhoog."

Dat maakte het dus nog een stuk moeilijker. "Op het asfalt is dat al zwaar, met de mountainbike is dat bijna niet te doen. Als je dit na twee en een half uur voorgeschoteld krijgt, dan hakt dat er wel in." Dankzij een dertiende plek in de rit schuift het Belgische duo op naar de veertiende plek in het klassement.