Intermarché-Wanty-Gobert geeft selectie vrij voor laatste koers van het seizoen (en voor eentje laatste van carrière)

Zondag wordt het wielerseizoen in Europa afgesloten met de Ronde van Drenthe.

Bij de vrouwen is de Ronde van Drenthe nog een WorldTour-koers, de bij de mannen is die kalender al twee weken afgerond. Op Intermarché-Wanty-Gobert en Team DSM na zullen er ok geen WorldTour-koersen aan de start staan in het Nederlandse Assen, al stuurt Jumbo-Visma wel een development team. Ook de Belgische formaties Bingoal-Pauwels Sauzen en Sport Vlaanderen - Baloise zullen aan de start staan.

Bij Intermarche-Wanty-Gobert hebben ze hun selectie bekendgemaakt om voor de overwinning te gaan in Drenthe. Sprinters Pasqualon en Minali vormen de speerpunen en ook aanvaller pur sang Taco Van der Hoorn zit in de selectie, net als zijn landgenoot Stijn Daemen. Met Jan Bakelants, Tom Devriendt en Pieter Vanspeybrouck zitten er drie Belgen in de selectie.

Voor Vanspeybrouck is het de laatste race in zijn carrière. De 34-jarige renner zal volgend seizoen koersdirecteur worden bij de ploeg.

Het parcours in de Ronde van Drenthe is relatief vlak, al moeten de renners wel enkele kasseistroken en overleven en passeren ze 5x de beruchte VAM-berg.