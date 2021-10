Nederlandse Lorena Wiebes wordt door haar ploeg perfect naar zege gepiloteerd in Ronde van Drenthe

De Nederlandse Lorena Wiebes heeft de Ronde van Drenthe gewonnen. De Nederlandse profiteerde van het uitstekende teamwerk van Team DSM.

Bij de mannen zit de WorldTour-kalender er al op sinds de Ronde van Lombardije twee weken geleden, de vrouwen sloten het seizoen af met de Ronde van Drenthe zaterdagmiddag.

De eendagswedstrijd heeft met onder meer Jolien D'Hoore, Elizabeth Diegnan, Amy Pieters en Marianne Vos (x3) enkele rondekende namen op de erelijst staan wat het belang van de Ronde van Drenthe wat meer onderstreepte.

Het parcours was vrij vlak in Drenthe maar de beruchte VAM-berg moest in de laatse 30 kilometer 3 keer beklommen worden en voor de beslissing zorgen.

Na de laatste beklimming van de VAM-berg was er een groep van 7 weggereden met daarin 4 rensters van DSM, ideaal voor hun sprintster Lorena Wiebes.

De dames van Team DSM bereidden de sprint perfect voor en piloteerden Wiebes naar de overwinning. De Italiaanse Eleonora Gasparrini werd tweede.