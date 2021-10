23-jarige Rune Herregodts rondt lange onderneming fraai af in de Ronde van Drenthe

Rune Herregodts heeft Sport Vlaanderen-Baloise in de Ronde van Drenthe een schitterend orgelpunt van het seizoen bezorgd. In wat voor vele deelnemers de laatste Europese wegkoers was, wist Herregodst een lange vlucht om te zetten in winst.

Adriaan Janssen en Rune Herregodts toonden zich twee dappere kerels die aan het einde van het seizoen nog zin hadden in een ferme onderneming. Met zijn tweeën reden ze een hele tijd voor het peloton uit. De laatste 25 kilometer vatte het leidersduo aan met een voorsprong van 1'40". De vluchters waren verdomd sterk en een uitgedund peloton beet zich op hen de tanden stuk. De kloof werd wel verkleind richting de vijftig seconden, maar ondertussen lonkte de aankomst in Hoogeveen al. Rune Herregodst liet zijn kompaan Janssen in de finale achter en soleerde naar een prachtige overwinning. Er is dus zeker nog Belgisch talent dat een vroege vlucht af kan maken: Herregodts is ten slotte nog maar 23. Met een brede smile op zijn gezicht bolde hij over de finish.