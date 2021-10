Bondscoach baanwielrennen zwaait af met top-WK: "Ik een fantastische bondscoach? Anderen denken er anders over"

Het WK baanwielrennen zit er op en dus geldt hetzelfde voor de job van bondscoach baanwielrennen Peter Pieters. Onlangs kondigde Belgian Cycling aan dat het het contract van de Nederlander niet verlengt. Een bittere pil voor Pieters.

Zijn laatste WK was het beste WK ooit voor België. "Ik denk dat ik met deze 6 medailles met opgeheven hoofd afscheid kan nemen", zei Pieters meteen na het WK aan Sporza. "Dat ik een fantastische bondscoach was? Fijn om te horen. Anderen denken er anders over. Ik heb altijd mijn plicht gedaan en heb het beste uit de renners proberen te halen."

"We hebben mooie resultaten gehaald", haalt Pieters terecht aan. "De Olympische Spelen in Tokio vielen tegen, maar hier op het WK in Roubaix was het een mooie revanche. Lotte Kopecky was outstanding in de puntenkoers. Ze begon goed aan het WK en was erop gebrand om een wereldtitel te pakken. Ik ben blij dat ik daaraan heb kunnen meewerken."

Het niet verder kunnen zetten van de samenwerking zit hem wel dwars. "Ik weet pas sinds een week dat mijn contract niet verlengd wordt. Ik weet nog niet wat ik ga doen. Maar ik zag het wel aankomen. Als ze me graag hadden willen houden, hadden ze sneller gesproken. Ik zou naar een ander land kunnen gaan, maar ik weet niet of ik dat wil. Ik heb de voorbije jaren met beperkte middelen moeten werken. Dat is vrij frustrerend geweest."

Als een andere natie hem een aanbod doet, zal het dus de juiste omstandigheden moeten creëren. "Als je wil meedoen, moet je in top-omstandigheden kunnen werken, met alles erop en eraan. Als dat niet lukt, dan is het niet aangenaam."