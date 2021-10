Brits wielrennen onder vuur: renner zou op vlucht geslagen zijn voor dopingofficier voor Spelen van 2012

Een onfris verhaal is opgedoken over de Britse wielerploeg die de Olympische Spelen van 2012 betwist heeft. Bij een dopingtest werd een staal afgeleverd onder verdachte omstandigheden en werd de afspraak met een dopingofficier niet nageleefd.

De Daily Mail maakt melding van een incident dat een paar dagen voor de start van de Olympische Spelen in 2012 in Londen heeft plaatsgevonden. Een dopingofficier daagde toen op tijdens een trainingskamp van de Britse wielrenners, met de vraag om een staal af te leveren.

Een renner "van wereldklasse" zou geïrriteerd geweest zijn omdat die net aan een trainingsrit zou beginnen. De afspraak werd gemaakt dat de renner zijn traing mocht afwerken, maar binnen het zicht moest blijven van de dopingofficier, die in de wagen volgde. De renner verdween echter al snel uit het zicht. Er bestaat geen verslag van het incident.

Na een uur keerde hij wel al terug en leverde hij alsnog een staal af. Volgen Shane Sutton, toen Brits bondscoach, was er niets aan de hand. "De persoon in kwestie is de meest cleane atleet die je zal kunnen vinden. Het is triest dat ze dit weer oprakelen met betrekking tot een groep wielrenners, na al wat die bereikt hebben."