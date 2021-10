Eerste profzege na lange vlucht doet heel veel met Rune Herregodts: "Het is me dan toch in laatste koers gelukt"

De emotie stond op het gezicht van Rune Herregodts te lezen toen hij besefte dat zijn eerste profzege een feit was. En op wat voor manier ook: een lange vlucht kunnen afronden, dat zijn zo van die zeges die bij iedereen nog lang in het geheugen gegrift staan.

"Ik had eigenlijk niet verwacht om de nul al weg te vegen dit jaar maar het is me dan toch in mijn laatste koers dit seizoen gelukt", stelt Herregodts in een persbericht van Belga. "We waren met een sterke ploeg afgezakt naar de Ronde van Drenthe. Aan motivatie ontbrak het ons zeer zeker niet. We wilden ons laten gelden in de laatste koers van het seizoen."

Dat deed Herregodts samen met een paar medevluchters al heel vroeg. "Het was niet de bedoeling om zo vlug al en met slechts drie man weg te rijden. Ik sprong naar die andere twee renners maar achter mij hielden ze de benen stil en we waren weg met drie. Er is dan geen weg terug. Het kwam er dan op aan een mooie snelheid aan te nemen waarmee ook het peloton vrede kon nemen."

En zo geschiedde. "In de laatste 50 kilometer draaiden we vol het gas op en zo moest Keup er al snel af. Ook bij Janssen was het beste eraf en zo nam ik wat meer en langere beurten voor mijn rekening. Bij de laatste passage op de Vamberg moest ook hij eraf en ben ik vol doorgegaan. Er restte mij dan nog 13 kilometer in de tegenwind tot de finish in Hoogeveen."

"Ik moet mijn ploeg bedanken", betrok Herregodts zijn teamgenoten in de hulde. "Zonder hen had ik deze zege niet behaald want zij stopten achter mij perfect af. Ik ga even genieten van een korte vakantie. Twee of misschien wel drie weken zonder fiets. Daarna bouw ik weer op naar volgend seizoen. Zo’n zege in de laatste koers van het seizoen is altijd mooi."