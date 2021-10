Dé strijd tussen Tchmil en Museeuw: "Had zelfs een levensgrote poster van hem hangen"

Andrei Tchmil en Johan Museeuw zorgden rond de eeuwwisseling voor een aantal beklijvende 'Belgische' duels. De underdog van toen blikt terug op wat voor hem bijzonder mooie tijden waren, net dankzij die strijd.

“De Ronde van Vlaanderen in 2000, daar kan niets tegenop. Het was een obsessie, levensgroot als een wolkenkrabber in New York. Ik droomde het hele jaar door van de Ronde. Ik zou nooit rusten of afscheid nemen als profrenner zonder die koers op mijn naam te hebben geschreven.”

Zwartepiet

“Na mijn vertrek naar Lotto werd de strijd met Museeuw in de media opgefokt. Ik was een zwartepiet, een verrader. Johan werd opgehemeld, ik verguisd. Hij de engel, ik de duivel. Ik haalde er een bijzondere extra motivatie uit.”

En hij ging verder in Sport/Voetbalmagazine: “Geen training was me te veel, ik wilde winnen zoals Museeuw eerder had gedaan. In mijn garage had ik toen zelfs een levensgrote poster van hem hangen.”