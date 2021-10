Jonge landgenoot van Intermarché-Wanty-Gobert hangt zijn fiets aan de haak

Opvallend nieuws bij Intermarché-Wanty-Gobert. De nog maar 24-jarige Jasper De Plus zou namelijk besloten hebben om te stoppen met koersen. Hij kreeg geen nieuw contract en er waren ook geen andere aanbiedingen.

Jasper De Plus stond in het verleden nog bekend als een groot talent, want de 24-jarige Belg won in 2019 nog de Chrone des Nations bij de U23. Daarnaast werd hij vorig jaar nog negende op het BK tijdrijden.

Nu houdt Jasper De Plus het dus voor bekeken, want hij krijgt volgens Wielerflits geen nieuw contract bij Intermarché-Wanty-Gobert. Daarnaast zijn er ook geen andere aanbiedingen voor onze landgenoot, waardoor hij niet meer in het peloton te zien zal zijn.