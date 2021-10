Stevige concurrentie voor Wout van Aert in de strijd voor Sportman van het Jaar? "Als hij wint, zou het 100% verdiend zijn"

Wout van Aert is dinsdag verkozen tot Flandrien van het Jaar, maar het is niet de enige prijs die onze landgenoot in eigen land zou kunnen pakken. Zo is hij ook nog genomineerd voor Sportman van het Jaar.

In de strijd voor Sportman van het Jaar krijgt van Aert wel stevige concurrentie, want de renner van Jumbo-Visma moet onder meer de strijd aangaan met Bashir Abdi, die nog heel wat indruk maakte op de marathon van Rotterdam. Ook van Aert is onder de indruk van Abdi. Hi vertelde het op de verkiezing van de Flandrien bij Het Nieuwsblad. "Als Abdi Sportman van het Jaar wordt, zou het 100% verdiend zijn. Ik vind het mooi dat een marathonloper nu eens echt aandacht krijgt. Het is terecht dat de atletiekwereld aan Abdi denkt voor deze trofee", aldus van Aert.