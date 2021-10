Albert en De Vlaeminck over dilemma van Van Aert: "Drie of vier wereldtitels in het veld, wat maakt dat nog uit?"

Gaat Wout van Aert voor een volgende wereldtitel in het veld? Het lijkt twijfelachtig. Een trip naar Amerika brengt heel wat gedoe met zich mee, wat Van Aert dan weer moet afwegen tegenover het belang van het voorjaar op de weg.

Zelfs veldritman Niels Albert raadt Van Aert aan de voorkeur te geven aan het voorjaar. "Ik wil het WK veldrijden niet minimaliseren", benadrukt Albert in HLN. "Maar als je Wout van Aert heet, je bent een steengoede wegcoureur en je kunt Milaan-Sanremo, Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix winnen, dan weegt daar geen extra wereldtitel in het veld tegenop, vind ik."

Bovendien: Wout van Aert heeft al meerdere wereldtitels in het veldrijden op zijn palmares. "Drie of vier: wat zal dat straks nog uitmaken in het licht van een hele carrière?" Roger De Vlaeminck zit op dezelfde lijn. "Eens passen zou geen kwaad kunnen. Niels heeft gelijk: het klassieke voorjaar is voor Van Aert het allerbelangrijkste."

Er zijn ook nog andere doelen op de weg dan enkel de Ronde en Roubaix. "Hij moet ook eens Luik-Bastenaken-Luik rijden. En de Ronde van Lombardije, op het einde van het seizoen. Ik snap Wout maar al te goed als hij zegt dat hij ook goesting heeft in het WK. Maar ik zou het voor één keer laten."