Criterium in Dubai pronkt met ronkende namen: Sagan, Bernal en nog schoon volk aanwezig

Een criterium dat later dit jaar doorgaat pronkt met een wel heel straf deelnemersveld. Sagan en Bernal zegden bijvoorbeeld al toe. Dat zullen niet de enige klinkende namen zijn die present tekenen. Plaats van het gebeuren is Dubai.

De reden waarom dit criterium die grote namen kan lokken, is omdat het georganiseerd wordt door RCS, tevens de organisator van de Giro. De officiële naam van het criterium is dan ook Het Giro d’Italia Criterium. Alleen gaat het niet door in Italië maar in Dubai.

Dat moet op 6 november gebeuren. Naast Sagan en Bernal zullen ook huidige Italiaanse grootheden als Filippo Ganna en Elia Viviani aan de start komen. Ook Geoffry Bouchard, de bergkoning uit de Giro van dit jaar, reist af naar Dubai. Andere deelnemers zijn nog niet bekend.