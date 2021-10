Lieselot Decroix gaat fulltime aan de slag bij Jumbo-Visma en vormt duo met nieuwe Amerikaanse ploegleidster

Lieselot Decroix gaat zich nog meer toeleggen op haar werk bij Jumbo-Visma. De ploegleidster was dit jaar reeds halftijds aan de slag bij de Nederlandse formatie, maar zal nu ook in het performance team ingezet worden. Ook gaat ze samenwerken met Carmen Small.

Dat is een Amerikaanse ex-renster die Jumbo-Visma in huis haalt als ploegleidster. "Small vormt als racecoach een duo met Lieselot Decroix. Het contract van de Belgische is omgezet van parttime naar fulltime. Naast haar werk in de ploegleiderswagen worden ook de taken van Decroix binnen het performanceteam uitgebreid", klinkt het in een mededeling van het team.

"Waar Marieke van Wanroij zich vooral bezighoudt met de persoonlijke ontwikkeling, focust Decroix zich met name op de wetenschappelijke aspecten trainen, testen en het materiaal", verduidelijkt Jumbo-Visma waar Decroix zich specifiek mee zal bezighouden.

Lieselot Decroix is ook bekend door haar werk als cocommentator op televisie bij uitzeindingen van koersen uit het vrouwenwielrennen.