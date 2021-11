📷 🎥 Tom Boonen kan juichen, niet op de fiets maar wel in de wagen: hij triomfeert in de Supercar Challenge

Tom Boonen heeft de winnaar in zichzelf nog eens naar boven gehaald. Nadat hij zijn fiets aan de haak hing, vond hij het plezier als autoracer. Hij is wel nog altijd even competitief als vroeger. Boonen heeft de eindwinst binnengehaald in de Supercar Challenge.