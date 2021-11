Terugblik op de clashes der sprinters: de totale revival van Cavendish, ook zeges Van Aert-Merlier-Philipsen blijven bij

Met het wegseizoen achter de rug, kan er al eens teruggeblikt worden. Bijvoorbeeld op hoe Cavendish zijn plek op de troon van het sprintersgeweld weer helemaal veroverde. Met het einde van zijn carrière dat dreigde viste Deceuninck-Quick.Step hem op. Cav bedankte met een glorieuze Tour.

De heropstanding van Cavendish is één van de meest merkwaardige verhalen uit het moderne wielrennen. Het kon enkel geschreven worden bij Deceuninck-Quick.Step, dat gespecialiseerd is in het opzetten van een uitmuntende sprinttrein in de voorbereiding op de sprint en dan met Mørkøv ook nog over de beste lead-out beschikt.

Hoewel er niet genoeg lof kan zijn voor het werk van de ploeg, heeft Cavendish ook zijn eigen verdienste. De man wiens hoogdagen achter zich leken te liggen, geraakte weer in de conditie die hem in staat stelde om zich te meten met de snelste mannen ter wereld. Met zijn vier ritzeges in de Ronde van Turkije deed hij vertrouwen op, in de Ronde van België toonde hij ook in het sterkste deelnemersveld te kunnen winnen.

© photonews

Wanneer Cavendish onverwacht in de Tourselectie werd opgenomen, was hij er dus wel klaar voor. Door zijn vier ritzeges heeft hij ook datgene gedaan waar hij zo vaak over werd aangesproken: hij heeft het record aantal ritzeges van Eddy Merckx in de Tour geëvenaard en zit nu ook aan vier stuks. De groene trui kwam er nog eens bovenop.

Het meest fantastische sprintersverhaal werd bij Deceuninck-Quick.Step geschreven, maar ook het meest triestige. Het kwam tot een open oorlog tussen Patrick Lefevere en Sam Bennett, de man die in 2020 groen veroverde in de Tour. Het was eigenlijk vooral Lefevere die keer op keer uithaalde vanwege een vermeende knieblessure bij Bennett en de renner die incasseerde. De Ier keert in 2022 terug naar Bora-Hansgrohe.

En hoe verging het de andere ploegen? Ook bij Alpecin-Fenix werd het een jaar vol successen in de sprints. Met Tim Merlier, die zijn ongelooflijke snelheid nu ook toonde op het allerhoogste niveau. Zowel in de Giro als in de Tour was Merlier goed voor ritwinst. In de Vuelta was Philipsen dan de uitgesproken kopman en hij snelde daar twee keer naar winst.

© photonews

Caleb Ewan is ook nog altijd één van de rapste mannen en zette dat om in twee ritzeges in de Giro. In de Tour kwam hij al vroeg ten val. De slotrit met aankomst op de Champs-Élysées is steeds een hoogdag voor de sprinters. Eentje die dit jaar het perfecte einde van de Tour betekende voor Wout van Aert, die daar een overwinning boekte die nog lang in ons geheugen gegrift zal staan.