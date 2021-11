📷 Alex Dowsett stelt fiets voor waarmee hij werelduurrecord probeert te breken

Woensdag onderneemt Alex Dowsett een poging om het werelduurrecord van Victor Campenaerts scherper te stellen.

Het werelduurrecord is op dit moment nog in handen van onze landgenoot. In 2019 zette hij een afstand van 55,089 meter neer.

Hij verbeterde toen het record van Bradley Wiggins met 563 meter. De Brit Alex Dowsett waagt woensdag een poging om beter te doen dan Campenaerts.

Zijn poging is te volgen op het Youtubekanaal van de renner van Israel Start-Up Nation. Op Twitter stelde hij ook de fiets voor waarmee hij de poging onderneemt.