Victor Campenaerts volgt de recordpoging van Dowsett: "Ben zenuwachtig"

Woensdag onderneemt de Brit Alex Dowsett een poging om het werelduurrecord van Victor Campenaerts te verbeteren.

Onze landgenoot volgt de recordpoging op de voet op. “Hij is de eerste grote naam die een poging waagt. Ik kijk ernaar uit”, zegt Campenaerts aan Sporza. “Bij mijn aanval had ik alles zelf in handen, nu niet. Ik ben dus zenuwachtig, maar niet bang.”

De kans is groot dat Campenaerts zijn record kwijtspeelt. “Ik geef hem 50 procent kans. Records zijn er om gebroken te worden en ik zou blij zijn voor hem als het lukt. Ik zou hem zeker feliciteren.”

Zelf is Campenaerts niet meer bezig met het werelduurrecord. “Ik zou niet meteen een nieuwe poging wagen. Mijn carrière is wat veranderd, Ik ben mijn tijdritskills wat kwijt en zou het al moeilijk hebben om mijn eigen record nog te breken.”