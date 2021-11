20-jarige Kata Blanka Vas gaat na zege in Overijse voor EK-medaille bij... de elite

Kata Blanka Vas imponeerde met haar Wereldbekerzege in Overijse. Ze is ook nog altijd maar 20, dat mogen we niet vergeten. Daardoor komt ze ook nog altijd in aanmerking om op het EK mee te doen bij de beloften. De Hongaarse kampioene start echter bij de elite.

"Haar eigen beslissing, trouwens. Ik geef haar advies waar en wanneer nodig, maar uiteindelijk hakte ze zelf de knoop door", aldus Lars Boom tegenover Wielerflits. Boom is de coach van Vas bij SD Worx. "Ik denk dat het een meerwaarde voor haar is, als ze dat EK bij de elite rijdt in plaats van bij de beloften. En dan heb ik het vooral over het opdoen van ervaring en zo." Vas wordt dus een concurrente voor de Nederlandse ploeg.