Tom Dumoulin voor het eerst op de fiets gespot na aanrijding op training

Twee maanden geleden werd Tom Dumoulin het slachtoffer van een aanrijding op training. Het ongeval maakte een vroegtijdig einde aan het seizoen waarin Dumoulin een succesvolle terugkeer naar het profpeloton beleefde. Dat voedt de verwachtingen voor 2022.

Vooral in het werk tegen de klok liet Dumoulin zien dat hij nog altijd één van de allerbesten is. Dumoulin werd Nederlands kampioen tijdrijden, was goed voor een vijfde en zesde plaats in tijdritten in de Ronde van Zwitserland en de Benelux Tour en veroverde tussendoor de zilveren medaille in de olympische tijdrit.

Dat incident op training zorde voor een seizoenseinde in mineur, maar inmiddels lijkt Tom Dumoulin wel opnieuw hersteld. Volgens verschillende media is hij in Nederland op de fiets gespot tijdens een ritje in het gezelschap van het Tour de Tietema Cycling Team.