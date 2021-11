Campenaerts nog steeds werelduurrecordhouder: "Maar als hij een poging waagt, gaan we met open ogen kijken"

Door de gefaalde poging van Alex Dowsett is Victor Campenaerts nog minstens voor eventjes werelduurrecordhouder.

Toch beseft Campenaerts dat het maar een kwestie van tijd is, want ene Filippo Ganna aast stilaan ook op het record.

Ander niveau

"En dan zullen we met grote ogen kijken, als hij een poging waagt", aldus Campenaerts bij Sporza erg duidelijk.

"De vraag is niet of hij mijn record breekt, maar met hoeveel. Hij is de beste tijdrijder van het moment en de beste achtervolger op de piste. Het is een heel ander niveau dan Alex of ik."