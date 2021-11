Kim Van de Steene in 2022 naar ploeg die de naam van Jolien Verschueren draagt

Kim Van de Steene, de veldritrevelatie uit 2018, gaat voor een team rijden dat Jolien Verschueren hulde brengt. 'Never Give Up by Jolien Verschueren', zo heet de ploeg met de naam van de overleden renster in de ploegnaam. Van de Steene trekt er naartoe in 2022.

"We kunnen jullie met trots mededelen dat op 1 januari Kim Van de Steene ons team komt versterken", staat op de Facebookpagina van Never Give Up by Jolien Verschueren te lezen. Van de Steene verandert binnenkort dus opnieuw van omgeving. Ze tekende begin 2020 een contract bij BNS Technics Concrete House.

Dat voglde op haar periode bij Tarteletto-Isorex, de ploeg waarbij Van de Steene haar grote doorbraak kend. Eind 2018 was Van de Steene één van de absolute revelaties in het veldrijden na overwinningen op de Koppenberg en in Boom en een podiumplaats in Ruddervoorde.

In 2019 moest ze het aantal crossen waar ze aan meedeed sterk verminderen vanwege een burn-out. Binnenkort volgt dus een nieuw hoofdstuk bij Never Give Up by Jolien Verschueren. Momenteel rijden twee rensters voor de ploeg: Jolisa Verschueren en Nele De Vos.