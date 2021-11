Boek van Franse topsprinter staat op het punt om uit te komen: "Ik kan niet wachten"

Vanaf 10 november is het zo ver. Dan is het boek van de Franse topsprinter Arnaud Démare in de winkel terug te vinden. De Fransman kijkt uit naar de dag waarop zijn boeken eindelijk verkocht kunnen worden.

Het is bijna zo ver. Het boek van Arnaud Démare staat namelijk op het punt om uit te komen. Zijn boek "Une année dans ma roue" is vanaf 10 november te koop. Démare zelf kijkt uiteraard uit naar de start van de verkoop. "Ik ben niet zeker of ik er klaar voor ben! Maar ik kan niet wachten" aldus Démare op Twitter. Je ne sais pas trop! Mais j’ai hâte 🤩 https://t.co/pkSW6zMhIA — Arnaud Demare (@ArnaudDemare) November 8, 2021