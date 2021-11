Broer Mathieu van der Poel komt met bekentenis: "Familiekwaal, onze pa heeft het ook"

Het zit de familie van der Poel op dit moment niet mee. Ook David is wat op de sukkel. Met de rug dan nog wel.

Mathieu van der Poel had het de voorbije zomer lastig door rugproblemen en nu zit ook broer David met problemen.

Familiekwaal

"Het is een familiekwaal, onze pa heeft het ook", aldus van der Poel in Het Nieuwsblad over de rugproblemen.

"17e in Gieten en 28e in Overijse. Dat is niet mijn plek en dat is niet waar de ploeg mij voor betaalt", weet de Nederlander dat het beter moet.