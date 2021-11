Coranazorgen in Gent op evenement met 40.000 man? "Denken dat wielerfeest geen extra besmettingen zal kosten"

Vanaf 16 november is het zo ver. Dan staat in Gent de Zesdaagse op het programma. Uiteraard wordt de wedstrijd opnieuw afgewerkt in het mythische Kuipke en ze verwachten daar veel volk.

Het coronavirus lijkt opnieuw aan kracht te winnen in ons land, maar het houdt de supporters niet tegen om naar de Zesdaagse van Gent te gaan volgende week. Zo zou het Kuipke bijna uitverkocht zijn voor de Zesdaagse. In totaal gaat het over zo'n 40.000 toeschouwers verdeeld over de zes dagen. Zorg "We denken niet dat dit wielerfeest extra besmettingen zal kosten", is de organisatie er alvast gerust op in Het Laatste Nieuws. Aan uitstel of afstel werd nooit gedacht. "We kijken met zorg naar de cijfers en denken dat alles goed zal verlopen."