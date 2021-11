Deceuninck-Quick-Step toont leuke statistieken van haar ploeg: Cavendish meeste kilometers afgelegd, meeste wedstrijddagen voor Iljo Keisse

In het lijstje is te zien dat ljo Keisse maar liefst 75 dagen in een wedstrijd heeft gezeten. Daarmee doet onze landgenoot beter dan Mark Cavendish (71 dagen) en Joao Almeida. Cavendish heeft met 11390 kilometer wel de meeste afstand afgelegd.

Op dat vlak doet Cavendish beter dan Joao Almeida (11281 kilometer) en Iljo Keisse (11156 kilometer). De meeste top 10-plaatsen bij Deceuninck-Quick-Step werden dan weer gehaald door Almeida. Hij eindigde 36 keer in de top 10. Op de tweede en derde plaats zijn Alaphilippe (27 dagen) en Cavendish (26 dagen) terug te vinden.

Check out some of our riders’ 2021 stats! That was one long and hard season! pic.twitter.com/6pdNn5Ug6b