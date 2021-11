Haalt Alpecin-Fenix nog een nieuwe sprinter in huis? Gesprekken met Italiaan aan de gang

De kans bestaat dat Alpecin-Fenix nog een nieuwe sprinter gaat binnenhalen voor volgend seizoen. De wielerformatie moest namelijk afscheid nemen van Modolo, maar er zou een andere Italiaan op komst zijn.

Volgens Wielerflits is Alpecin-Fenix namelijk aan het praten met Jakub Mareczko. De 27-jarige Italiaan reed het voorbije seizoen voor Vini Zabu, maar de ploeg houdt op met bestaan, waardoor hij dus andere oorden moet opzoeken.

Echt grote overwinningen kon Mareczko nog niet binnenhalen in zijn carrière, maar de Italiaan werd wel al drie keer tweede in een etappe in de Ronde van Italië. Hij won in zijn carrière wel al 18 ritten in de Chinese ronde "Tour of Taihu Lake".