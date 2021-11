Nog een renner van EF op het matje geroepen om gedoe met fietsen

Er is deze week al heel wat geschreven geweest over de fietsen-episode bij Education First. Een tweede renner werd op het matje geroepen.

Higuita werd bijna ontslagen bij het team, maar uiteindelijk werd er een overeenkomst gevonden tussen renner en ploeg. Craddock Maar ook Lawson Craddock werd ondertussen op het matje geroepen omdat hij met een Giant-fiets opdook op een evenement in de Verenigde Staten. En dat zou zijn gevolgen gehad hebben, want ploegleider Vaughters heeft zich toch wel eens boos gemaakt. Craddock ontslaan heeft weinig zin: in 2022 komt hij uit voor BikeExchange-Jayco.