Lucinda Brand is de sterkste in Tabor, slechts vijfde plaats voor Denise Betsema

Lucinda Brand heeft opnieuw indruk gemaakt in het veldrijden bij de vrouwen. De Nederlandse was namelijk de sterkste in de wereldbeker-cross in Tabor. Ze haalde het voor de verrassende Puck Pieterse en Annemarie Worst.

Vandaag staat bij de vrouwen en de mannen de wereldbeker-cross van Tabor op het programma. Bij de vrouwen is de wedstrijd al afgewerkt en daar was Lucinda Brand de sterkste. De wereldkampioene raakte wel pas in het slot weg van haar tegenstanders. De tweede plaats werd een verrassing, want Puck Pieterse eindigde net achter Brand op het podium. De derde plaats was dan weer voor Annemarie Worst. De top vijf werd verder aangevuld met Alvarado en Betsema.