Sterke prestatie van Tom Dumoulin in loopwedstrijd: Nederlander wordt tweede over wedstrijd van 10 kilometer

Tom Dumoulin is niet alleen een uitstekende renner, want ook in het lopen heeft de Nederlander talent. De renner van Jumbo-Visma werd knap tweede in een loopwedstrijd van 10 kilometer.

Tom Dumoulin heeft deze middag in Maastricht laten zien dat hij een uitstekende loper is. Zo werd de Nederlander tweede over een loopwedstrijd van 10 kilometer. Hij liep die 10 kilometer in een tijd van 32 minuten en 38 seconden. De winnaar deed uiteindelijk slechts 17 seconden beter dan Dumoulin. Volgens Sporza haalde de renner van Jumbo-Visma een meer dan aardig gemiddelde, want zijn snelheidsmeter zou 18,39 km/u aangegeven hebben.