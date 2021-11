Geraint Thomas heeft gestolen fiets snel weer terug en belooft 'goed verhaal'

"Heerlijk ritje, heerlijke koffiestop in Menton. Alleen iemand vond het nodig om mijn fiets mee te nemen", aldus Thomas op sociale media. De INEOS-renner gaf meteen een beschrijving van de fiets mee. "Een Dogma F met F12 stickers en willekeurige, niet bij elkaar passende wielen. Hij heeft ook een wasbeurt nodig."

Thomas liet zijn humeur er dus niet al te zeer door aantasten. En kijk, enkele uren later had de Franse politie hem zijn fiets al teruggevonden. Wat er nu precies aan de hand was? Dat belooft Thomas binnenkort te verklappen in een podcast. "Ik heb een goed verhaal om te vertellen. Alles is goed afgelopen."

Look what showed up!! Boy have I got a good story for you on next week’s @gtcc_ pod 🤣 Big thanks to the Menton Police for their help 👮‍♂️👌 All’s well that ends well pic.twitter.com/qW5x8qXnbt