Pidcock heeft mogelijke uitdaging voor na het WK veldrijden en is duidelijk over controversiële knaltijd na looptocht

In februari van dit jaar verbaasde Tom Pidcock met een looptocht. Er ontstond ook wat controverse nadien. Pidcock had 5 kilometer gelopen in 13'25", zo klonk het verhaal. Dat is amper zeven seconden over het record. De Britse wielrenner schept nu duidelijkheid.

Gebruikers op Strava claimden al dat er iets mis was met de meting en Pidcock gaat nu akkoord. "Ik zat eerst op een Wahoo-fietsencomputer en veranderde dan naar Ineos Grenadiers en Garmin", doet hij het verhaal in de nieuwste editie van Rouleur. "Ik deed mijn Garmin-horloge uit en laadde 'm nadien weer op en hij gaf dan de verkeerde datum aan."

Vanaf dan klopte er dus één en ander niet in de meetapparatuur. "Blijkbaar was de GPS een beetje verkeerd maar ik vond dit de perfecte plek om te lopen. Als ik drie ronden liep, was het een afstand van 5 kilometer. Ik begon licht dalend, zoals Kipchoge in de marathon. Ik deed het en de horloge gaf 5 kilometer aan. Het was geen 5 kilometer, de lijn was niet heel erg accuraat. Ik denk dat het een beetje verkeerd is."

FORMELE LOOPTOCHT

Tom Pidcock overweegt wel om op de piste eens formeel een looptocht van 5 kilometer te doen. "Nike wil dat ik het in hun faciliteit in Oregon doe, na het WK veldrijden. Ik denk het daar te doen, maar we zullen zien. Ik wil eerst een andere tijd lopen op het vlakke. Ik wil niet boven de 15 minuten gaan, want dan heeft het geen zin, hé."