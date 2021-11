Revival Van der Haar, zeges van Iserbyt, stap vooruit bij Hermans: dit blijft bij van de maanden zonder Wout-Mathieu

De comeback van Wout en Mathieu in het veld lonkt stilaan. In de tussentijd kleurden Van der Haar en Iserbyt in het bijzonder het veldritseizoen. Welke lessen zijn er te trekken uit de voorbije maanden? We doen een poging om er een aantal op te lijsten.

Iserbyt zegekoning

Beginnen moeten we doen bij Iserbyt, de man met de meeste zeges: 9 stuks. De eerste drie crossen die hij reed, won hij ook allemaal. De Wereldbeker-trip naar de VS leidde een nieuwe sterke periode in. Ook in Ruddervoorde, Overijse, de Koppenbergcross en Niel was hij de beste. De afspraak op het EK miste hij, maar een seizoen kan natuurlijk niet gebaseerd worden op 1 cross. Het algemeen plaatje oogt mooi.

Van der Haar opnieuw winnaar

De grootste verrassing is wellicht dat Van der Haar opnieuw grote crossen kan winnen, nadat dat vijf jaar toch minder het geval was. Hij toonde al wel dat hij dichter aanleunde bij de top met vier tweede plaatsen in september en oktober. De kroon op het werk zetten lukte op het EK en op de Wereldbeker in Tabor: telkens reed Van der Haar solo naar winst.

Hermans een bank vooruit

Een geslaagd wegseizoen lijkt Quinten Hermans ook te helpen in de cross. In het veld doet Hermans nu vaker mee voor de prijzen. Met als hoogtepunt een geweldige demonstratie in Fayetville. Nadien werd het even wat minder, maar in zijn laatste drie crossen stond Hermans weer mooi op het podium.

En de anderen?

Ook Vanthourenhout heeft het in zich om een grote cross te winnen, dat bewees hij vorig seizoen, maar moet voorlopig vrede nemen met winst in Meulebeke. Het is nog wachten op een uitschieter. Laurens Sweeck gaat niet voor een klassement in de Wereldbeker en dan kom je uit bij crossen als Ardooie en Leuven.

Toon Aerts won al twee klassementscrossen met Gieten en Zonhoven. Tegelijkertijd geeft hij soms de indruk dat er toch nog meer uit te halen valt.