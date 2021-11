Rechtbank moet zich mogelijk toch niet uitspreken over dispuut tussen Ilan Van Wilder en DSM

Ilan Van Wilder en DSM leven al een hele tijd op ramkoers met mekaar. De rechtbank ging zich moeten uitspreken over het conflict tussen beide partijen, maar mogelijk komt het dan toch niet zover. Ze gaan proberen om het onderling te regelen.

Ilan Van Wilder wil absoluut vertrekken bij DSM, ondanks dat hij nog een contract heeft tot het einde van 2022. Een zitting in de rechtszaak tussen beide partijen stond op deze donderdag op het programma. WielerFlits heeft vernomen dat deze opgeschort is.

MEER TIJD NODIG

Van Wilder en DSM denken nu toch een schikking te kunnen treffen. Ze hebben meer tijd gevraagd om alles op papier te krijgen. De betrokken partijen onthouden zich momenteel ook van verdere commentaar. Afwachten dus of het resulteert in een regeling of de rechter finaal toch een verdict moet uitspreken.

Ilan Van Wilder uitte in de loop van het seizoen meerdere malen openlijk zijn onvrede over de situatie bij DSM en zijn wens om te vertrekken. In oktober geraakte dan bekend dat het tot een rechtszaak ging komen.